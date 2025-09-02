Liguri in Borsa, balzo di Centrale del Latte d’Italia

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,708 (-2,11%), apertura a 8,902 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,36 (+7,01%), apertura a 3,16 euro Circle: 7,50 (-1,06%), apertura a 7,68 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,50 (-3,17%), apertura a 5,60 euro Erg: 20,46 (-2,11%), apertura a 20,60 euro Fincantieri: 19,57 (-3,88%), apertura a 20,38 euro Giglio Group: 0,233 (+0,43%), apertura a 0,233 euro Gismondi 1754: Iren: 2,524 (-2,02%), apertura a 2,596 euro Leonardo: 48,94 (-3,93%), apertura a 50,98 euro Maps: 3,38 (+1,50%), apertura a 3,33 euro

Orsero: 15,72 (-1,75%), apertura a 16,00 euro Racing Force: 4,81 (+1,26%), apertura a 4,76 euro Redelfi: 7,01 (-2,64%), apertura a 7,22 euro Sanlorenzo: 31,65 (-1,71%), apertura a 32,50 euro