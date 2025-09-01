Liguri in Borsa, brilla Leonardo (+4,54%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,896 (+0,20%), apertura a 8,924 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,14 (+0%), apertura a 3,12 euro Circle: 7,58 (+1,07%), apertura a 7,58 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,68 (+1,07%), apertura a 5,62 euro Erg: 20,90 (+1,16%), apertura a 20,66 euro Fincantieri: 20,36 (+0%), apertura a 20,06 euro Giglio Group: 0,232 (+0%), apertura a 0,236 euro Gismondi 1754: 1,955 (+0,26%), apertura a 1,94 euro Iren: 2,576 (-0,23%), apertura a 2,596 euro Leonardo: 50,94 (+4,54%), apertura a 48,82 euro Maps: 3,33 (-0,60%), apertura a 3,38 euro

Orsero: 16,00 (-0,87%), apertura a 16,16 euro Racing Force: 4,75 (+0%), apertura a 4,75 euro Redelfi: 7,20 (-1,23%), apertura a 7,29 euro Sanlorenzo: 32,20 (-1,38%), apertura a 32,90 euro