Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 8,896 (+0,20%), apertura a 8,924 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,14 (+0%), apertura a 3,12 euro
Circle: 7,58 (+1,07%), apertura a 7,58 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 5,68 (+1,07%), apertura a 5,62 euro
Erg: 20,90 (+1,16%), apertura a 20,66 euro
Fincantieri: 20,36 (+0%), apertura a 20,06 euro
Giglio Group: 0,232 (+0%), apertura a 0,236 euro
Gismondi 1754: 1,955 (+0,26%), apertura a 1,94 euro
Iren: 2,576 (-0,23%), apertura a 2,596 euro
Leonardo: 50,94 (+4,54%), apertura a 48,82 euro
Maps: 3,33 (-0,60%), apertura a 3,38 euro
Orsero: 16,00 (-0,87%), apertura a 16,16 euro
Racing Force: 4,75 (+0%), apertura a 4,75 euro
Redelfi: 7,20 (-1,23%), apertura a 7,29 euro
Sanlorenzo: 32,20 (-1,38%), apertura a 32,90 euro
