Liguri in Borsa, rally di Fincantieri e balzo di Gismondi 1754

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,878 (-0,04%), apertura a 8,868 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,14 (+0,64%), apertura a 3,10 euro Circle: 7,50 (-0,27%), apertura a 7,36 euro EdgeLab: 3,90 (-4,88%), apertura a 3,90 euro EdiliziAcrobatica: 5,62 (-1,40%), apertura a 5,66 euro Erg: 20,66 (-1,24%), apertura a 20,94 euro Fincantieri: 20,36 (+5,06%), apertura a 19,69 euro Giglio Group: 0,232 (-0,43%), apertura a 0,232 euro Gismondi 1754: 1,95 (+8,33%), apertura a 1,82 euro Iren: 2,582 (-0,69%), apertura a 2,61 euro Leonardo: 48,73 (+0,77%), apertura a 48,55 euro Maps: Orsero: 16,14 (+0,12%), apertura a 15,94 euro Racing Force: 4,75 (-1,45%), apertura a 4,75 euro Redelfi: 7,29 (-0,14%), apertura a 7,22 euro Sanlorenzo: 32,65 (+0%), apertura a 32,90 euro