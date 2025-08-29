Borse europee in rosso nonostante che il dato sull’inflazione Pce americana sia in linea con le attese. Il Personal consumption expenditures price index è la misura principale con cui la Federal Reserve calcola l’andamento dei prezzi: è cresciuto a luglio dello 0,2% rispetto a giugno e del 2,6% in un anno come previsto e in linea al mese precedente, però indica che l’inflazione continua a salire, e questo non favorisce la prospettiva di un taglio dei tassi a settembre come speravano gli investitori. Milano segna -0,59%, Madrid -0,90%, Londra -0,32%, Parigi -0,76%, Francoforte -0,57%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 89 punti (variazione +2,24%, rendimento Btp 10 anni +3,62%, rendimento Bund 10 anni +2,72%).

Piazza Affari

A Milano Leonardo (+0,77%) guida il listino principale. In coda Prysmian (-2,30%) Stm (-2,23%) e Campari (-2,19%).

Valute

Il cambio euro/dollaro a 1,1699 (da 1,1666 in avvio e 1,1669 ieri in chiusura). L’euro vale anche 171,86 yen (171,53 ieri), mentre il cross dollaro/yen è a 146,9 (147,01).

Energia

Ancora in calo il petrolio, con il Brent a 68,14 dollari al barile (-0,7%) e il Wti a 64 dollari (-0,9%). In rialzo il gas a 31,8 euro al megawattora ad Amsterdam