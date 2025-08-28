Liguri in Borsa, acquisti su Fincantieri ed Erg

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,882 (+1,28%), apertura a 8,784 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,12 (+1,30%), apertura a 3,08 euro Circle: 7,52 (-0,79%), apertura a 7,60 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,70 (+1,42%), apertura a 5,68 euro Erg: 20,90 (+3,05%), apertura a 20,96 euro Fincantieri: 19,38 (+3,25%), apertura a 18,92 euro Giglio Group: 0,233 (-0,85%), apertura a 0,234 euro Gismondi 1754: 1,80 (-1,91%), apertura a 1,82 euro Iren: 2,60 (-1,29%), apertura a 2,626 euro Leonardo: 48,36 (+0%), apertura a 48,20 euro Maps: 3,35 (-0,30%), apertura a 3,43 euro

Orsero: 16,12 (+1,51%), apertura a 15,90 euro Racing Force: 4,82 (+1,26%), apertura a 4,76 euro Redelfi: 7,30 (+0,27%), apertura a 7,24 euro Sanlorenzo: 32,65 (+0,15%), apertura a 33,05 euro