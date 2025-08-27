Liguri in Borsa, balzo di Erg che torna sopra i 20 euro ad azione (+2,84%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,77 (-2,69%), apertura a 8,998 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,08 (+1,99%), apertura a 3,06 euro Circle: EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,62 (-1,06%), apertura a 5,66 euro Erg: 20,30 (+2,84%), apertura a 19,72 euro Fincantieri: 18,77 (+1,46%), apertura a 18,50 euro Giglio Group: 0,235 (-0,42%), apertura a 0,233 euro Gismondi 1754: 1,835 (+0,27%), apertura a 1,87 euro Iren: 2,634 (+1,39%), apertura a 2,598 euro Leonardo: 48,36 (-0,37%), apertura a 48,65 euro Maps: 3,36 (+0%), apertura a 3,39 euro

Orsero: 15,88 (-0,63%), apertura a 15,98 euro Racing Force: 4,76 (-0,83%), apertura a 4,85 euro Redelfi: 7,28 (-0,14%), apertura a 7,31 euro Sanlorenzo: 32,60 (-0,15%), apertura a 33,40 euro