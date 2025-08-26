Liguri in Borsa, giornata di vendite. Fincantieri in controtendenza (+3,12%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,012 (-1,29%), apertura a 9,066 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,02 (-4,43%), apertura a 3,16 euro Circle: 7,58 (+0%), apertura a 7,60 euro EdgeLab: 4,10 (+1,23%), apertura a 4,10 euro EdiliziAcrobatica: 5,68 (+0%), apertura a 5,58 euro Erg: 19,74 (-0,75%), apertura a 20,00 euro Fincantieri: 18,50 (+3,12%), apertura a 17,88 euro Giglio Group: 0,236 (+0%), apertura a 0,235 euro Gismondi 1754: Iren: 2,598 (-0,38%), apertura a 2,612 euro Leonardo: 48,54 (+0,19%), apertura a 48,38 euro Maps: 3,36 (-1,18%), apertura a 3,37 euro

Orsero: 15,98 (-0,50%), apertura a 16,10 euro Racing Force: 4,80 (-0,41%), apertura a 4,76 euro Redelfi: 7,29 (-0,68%), apertura a 7,34 euro Sanlorenzo: 32,65 (+0,46%), apertura a 32,70 euro