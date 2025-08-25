Liguri in Borsa, acquisti su Gismondi 1754 (+3,39%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,13 (-0,17%), apertura a 9,136 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,16 (+0,64%), apertura a 3,16 euro Circle: 7,58 (+0,26%), apertura a 7,68 euro EdgeLab: 4,05 (-2,64%), apertura a 4,05 euro EdiliziAcrobatica: 5,68 (-0,35%), apertura a 5,62 euro Erg: 19,89 (-1,53%), apertura a 20,02 euro Fincantieri: 17,94 (+2,93%), apertura a 17,32 euro Giglio Group: 0,236 (-1,26%), apertura a 0,237 euro Gismondi 1754: 1,83 euro (+3,39%), apertura a 1,795 euro Iren: 2,608 (+0%), apertura a 2,592 euro Leonardo: 48,45 (+2,32%), apertura a 46,99 euro Maps: 3,40 (+0%), apertura a 3,40 euro

Orsero: 16,06 (+0,50%), apertura a 16,14 euro Racing Force: 4,82 (+0%), apertura a 4,85 euro Redelfi: 7,34 (+1,10%), apertura a 7,28 euro Sanlorenzo: 32,50 (+2,20%), apertura a 31,90 euro