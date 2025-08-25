La giunta comunale di Chiavari ha dato il via libera al Documento di Indirizzo alla Progettazione per i lavori di allargamento e messa in sicurezza di un tratto di strada che collega Salita San Michele alla località Ri Case Sparse, per un importo pari a 210 mila euro.

L’intervento interesserà circa 60 metri lineari di carreggiata, attualmente troppo stretta e poco visibile, soprattutto nel tratto appena sotto il viadotto autostradale, dove il passaggio contemporaneo di veicoli provenienti da direzioni opposte è pericoloso. Il progetto prevede l’allargamento della strada di circa 2 metri grazie a un nuovo muro di contenimento, la regimazione delle acque, un nuovo impianto di illuminazione pubblica e l’installazione di barriere di sicurezza.

Il sedime stradale interessato è in parte di proprietà comunale, in parte di privati e di Società Autostrade per l’Italia (Aspi). Con l’approvazione del Documento si potrà procedere all’acquisizione, alla progettazione esecutiva e alla predisposizione di tutti gli elaborati necessari per ottenere le autorizzazioni, inclusa la convenzione con Aspi e il via libera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.