Riaperti i termini dell’avviso di co-programmazione volto all’acquisizione delle manifestazioni di interesse di enti del terzo settore e stakeholder interessati all’individuazione dei bisogni e delle risorse delle comunità locali per la messa a sistema di un modello di interventi e servizi inerenti al pronto intervento sociale sul territorio della conferenza dei sindaci dell’Asl n. 4.

È possibile presentare l’istanza entro le ore 12 del 5 settembre 2025, tramite Pec all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “manifestazione interesse co-programmazione p.i.s.”.

Le domande dovranno pervenire all’ente solo ed esclusivamente attraverso gli appositi moduli scaricabili dal sito web istituzionale comune.chiavari.ge.it. Non saranno accettate domande presentate in maniera non conforme alle modalità sopra riportate e oltre il termine previsto.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio di Piano dell’Ats n.15 tel. 0185-365 499/393/358 – e-mail: ufficiopianoats15@comune.chiavari.ge.it.