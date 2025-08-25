Bando di gara per la gestione in concessione del bar e delle aree esterne del Parco XXV Aprile, lato sud, alla Spezia, per un periodo di 6 anni, con possibilità di rinnovo di pari durata: i termini per la partecipazione sono aperti e scadono il 29 settembre.

Le offerte dovranno pervenire al Comune della Spezia (Archivio e Protocollo Generale, piazza Europa 1) entro e non oltre le ore 12 del 29 settembre 2025.

Per ulteriori dettagli sui requisiti di partecipazione, consultare il bando completo e i relativi allegati sul sito web del Comune della Spezia, nelle sezioni “Ultimi avvisi”, “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio online.