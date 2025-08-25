Si avviano a conclusione le opere di posizionamento della nuova condotta primaria dell’acquedotto spezzino nella sezione che corre sotto viale Italia. Oggi iniziano i lavori nella tratta tra via Diaz e viale Amendola e nel tratto che attraversa l’incrocio di via XX Settembre, si tratta delle ultime due parti del nuovo condotto che è in fase di realizzazione e che, in questo settore, corre nel sottosuolo di viale Italia.

Le opere, in questa strada, erano state necessariamente sospesi per consentire gli eventi estivi che hanno interessato l’area, con il cantiere che si era trasferito in viale Amendola per completare il resto della posa della tubazione del nuovo acquedotto che sostituisce un vecchio tubo che da decenni richiedeva una manutenzione indispensabile e che, dopo anni di incuria, oggi può essere riqualificata tramite lo sviluppo di un complesso intervento di ammodernamento dell’acquedotto provinciale che ha ottenuto i fondi Pnrr e, quindi, sarà senza costi diretti per gli utenti.

Nella corsia lato monte, direzione viale Amendola, viene installato un cantiere mobile con lo sviluppo di una strettoia asimmetrica che resterà attivo da oggi sino al 12 settembre 2025.

Durante le fasi di lavorazione l’impresa esecutrice al termine dell’orario lavorativo dovrà provvedere al restringimento dell’area di cantiere e dovrà sempre garantire il transito veicolare e pedonale in sicurezza, non sono previsti sensi unici alternati o l’installazione di semafori

Nello sviluppo delle opere di posa della tubazione l’intersezione di viale Italia con via Persio dovrà essere eseguita in orario notturno con assistenza di movieri al fine di limitare il disagio e vincoli per il traffico urbano.