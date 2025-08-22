Liguri in Borsa, tonfo di Gismondi 1754 (-5,85%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,146 (+0,18%), apertura a 9,11 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,14 (+0,64%), apertura a 3,16 euro Circle: EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,70 (-0,70%), apertura a 5,66 euro Erg: 20,20 (+0,40%), apertura a 20,10 euro Fincantieri: 17,43 (+2,89%), apertura a 19,95 euro Giglio Group: 0,239 (-0,83%), apertura a 0,235 euro Gismondi 1754: 1,77 euro (-5,85%), apertura a 1,93 euro Iren: 2,608 (+0,08%), apertura a 2,61 euro Leonardo: 47,35 (+0,68%), apertura a 47,30 euro Maps: Orsero: 15,98 (+2,30%), apertura a 15,70 euro Racing Force: 4,82 (+2,34%), apertura a 4,78 euro Redelfi: 7,26 (+0,97%), apertura a 7,19 euro Sanlorenzo: 31,80 (+1,60%), apertura a 31,35 euro