La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,13 (+0,44%), apertura a 9,068 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,12 (+0,65%), apertura a 3,14 euro Circle: 7,56 (+0,80%), apertura a 7,60 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,74 (+0,70%), apertura a 5,60 euro Erg: 20,12 (+0,40%), apertura a 20,04 euro Fincantieri: 16,94 (+2,29%), apertura a 16,61 euro Giglio Group: 0,241 (+1,69%), apertura a 0,241 euro Gismondi 1754: Iren: 2,606 (-0,38%), apertura a 2,61 euro Leonardo: 47,03 (+4,84%), apertura a 45,49 euro Maps: 3,40 (+0,59%), apertura a 3,37 euro Orsero: 15,62 (+3,17%), apertura a 15,18 euro Racing Force: 4,71 (+0,21%), apertura a 4,76 euro Redelfi: 7,19 (+0,28%), apertura a 7,19 euro Sanlorenzo: 31,30 (+1,29%), apertura a 31,00 euro