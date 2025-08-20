Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,09 (-0,33%), apertura a 9,096 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,10 (-1,27%), apertura a 3,16 euro
Circle: 7,50 (-1,06%), apertura a 7,58 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 5,70 (-1,38%), apertura a 5,66 euro
Erg: 20,04 (+1,52%), apertura a 19,80 euro
Fincantieri: 16,56 (+0,12%), apertura a 16,36 euro
Giglio Group: 0,237 (+0%), apertura a 0,237 euro
Gismondi 1754: 1,88 (-1,57%), apertura a 1,90 euro
Iren: 2,616 (+2,11%), apertura a 2,562 euro
Leonardo: 44,86 (+1,26%), apertura a 43,50 euro
Maps: 3,38 (+0%), apertura a 3,38 euro
Orsero: 15,14 (+0,13%), apertura a 15,28 euro
Racing Force: 4,70 (+0%), apertura a 4,77 euro
Redelfi: 7,17 (-1,65%), apertura a 7,14 euro
Sanlorenzo: 30,90 (-0,96%), apertura a 31,20 euro
