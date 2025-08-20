Liguri in Borsa, acquisti su Erg (+1,52%)

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,09 (-0,33%), apertura a 9,096 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,10 (-1,27%), apertura a 3,16 euro Circle: 7,50 (-1,06%), apertura a 7,58 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,70 (-1,38%), apertura a 5,66 euro Erg: 20,04 (+1,52%), apertura a 19,80 euro Fincantieri: 16,56 (+0,12%), apertura a 16,36 euro Giglio Group: 0,237 (+0%), apertura a 0,237 euro Gismondi 1754: 1,88 (-1,57%), apertura a 1,90 euro Iren: 2,616 (+2,11%), apertura a 2,562 euro Leonardo: 44,86 (+1,26%), apertura a 43,50 euro Maps: 3,38 (+0%), apertura a 3,38 euro Orsero: 15,14 (+0,13%), apertura a 15,28 euro Racing Force: 4,70 (+0%), apertura a 4,77 euro Redelfi: 7,17 (-1,65%), apertura a 7,14 euro Sanlorenzo: 30,90 (-0,96%), apertura a 31,20 euro