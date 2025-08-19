Liguri in Borsa, pesanti vendite per Fincantieri e Leonardo

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,12 (+0,57%), apertura a 9,082 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,14 (+0%), apertura a 3,10 euro Circle: 7,58 (-0,79%), apertura a 7,70 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,78 (+3,21%), apertura a 5,56 euro Erg: 19,74 (+1,44%), apertura a 19,50 euro Fincantieri: 16,54 (-10,11%), apertura a 18,14 euro Giglio Group: 0,237 (+0%), apertura a 0,238 euro Gismondi 1754: 1,91 (-3,54%), apertura a 1,98 euro Iren: 2,562 (-0,85%), apertura a 2,60 euro Leonardo: 44,30 (-10,16%), apertura a 48,96 euro Maps: 3,38 (+0%), apertura a 3,38 euro Orsero: 15,12 (+2,86%), apertura a 14,66 euro Racing Force: Redelfi: 7,29 (-0,95%), apertura a 7,40 euro Sanlorenzo: 31,20 (+2,63%), apertura a 30,50 euro