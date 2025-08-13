Liguri in Borsa: trend rialzista, brilla Fincantieri

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,148 (+2,12%), apertura a 9,004 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,14 (+1,29%), apertura a 3,10 euro Circle: 7,58 (+2,71%), apertura a 7,38 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,80 (-0,68%), apertura a 5,80 euro Erg: 18,88 (+0,11%), apertura a 18,99 euro Fincantieri: 18,17 (+7,07%), apertura a 17,20 euro Giglio Group: 0,237 (+0,42%), apertura a 0,238 euro Gismondi 1754: 1,95 (+2,63%) Iren: 2,532 (+0,40%), apertura a 2,52 euro Leonardo: 46,70 (+1,70%), apertura a 46,50 euro Maps: 3,41 (+0,59%), apertura a 3,39 euro Orsero: 14,28 (+0,42%%), apertura a 14,36 euro Racing Force: 4,76 (+0,85%), apertura a 4,79 euro Redelfi: 6,66 (+0,91%), apertura a 6,65 euro Sanlorenzo: 30,05 (+1,35%), apertura a 29,50 euro