Per l’esecuzione di lavori relativi al progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale (tpl) a Genova – necessari per potenziare il servizio di tpl – sono state aggiornate, con nuova ordinanza, le modifiche alla viabilità, istituite ad inizio agosto nel centro cittadino.

La novità riguarda la zona di via XXV Aprile/piazza Fontane Marose: fino al 29 agosto è consentita la svolta da via Ettore Vernazza in piazza De Ferrari, permettendo così nuovamente l’accesso veicolare in via Roma.

Per le altre zone interessate dai lavori rimangono valide le prescrizioni riportate nell’ordinanza del 4 agosto.

“Questa ulteriore ordinanza di viabilità – dichiarano in una nota l’assessore alla Viabilità del Comune di Genova Emilio Robotti e l’assessore al Commercio Tiziana Beghin – è stata, come noto, predisposta per consentire l’esecuzione di lavori per il potenziamento del trasporto pubblico locale. Abbiamo lavorato in squadra in questi giorni, ascoltando le esigenze del territorio e confrontandoci con residenti e commercianti, per ridurre al minimo i disagi, che siamo consapevoli ci sono e ci saranno ancora. In quest’ottica, l’accesso consentito in via Roma darà la possibilità di eseguire le operazioni di carico e scarico, indispensabili in queste settimane di fine agosto, con l’arrivo delle nuove collezioni e della nuova merce da esporre. Così rispondiamo concretamente alle richieste degli operatori della zona”.

Le prescrizioni contenute nella nuova ordinanza si ritengono aggiornate fino al 29 agosto nel seguente modo:

Via Ettore Vernazza • all’intersezione con Piazza Raffaele De Ferrari è consentita la svolta a destra.

Piazza Raffaele De Ferrari, tratto compreso tra via Ettore Vernazza e via XXV Aprile • transito veicolare consentito alla generalità dell’utenza secondo le previsioni vigenti e con accesso da via Ettore Vernazza.

Piazza del Portello • limite massimo di velocità di 30 km/h nei segmenti stradali che adducono a via Interiano.

Via Interiano • limite massimo di velocità di 30 km/h; • divieto di transito ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 7,00 metri, ad eccezione dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (AMIU) e degli autorizzati; • ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da impianto semaforico; • all’intersezione con piazza Portello, i veicoli con direzione di marcia mare/monte, hanno l’obbligo di dare la precedenza e direzione obbligatoria a destra.

Piazza delle Fontane Marose • limite massimo di velocità di 30 km/h; • ripristino del doppio senso di circolazione veicolare; • istituzione della circolazione rotatoria in corrispondenza del civico 3; • divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati;

Via XXV Aprile • limite massimo di velocità di 30 km/h; • divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra i civici 4 e 10; • divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli diretti/provenienti alle proprietà laterali carrabili autorizzate nel tratto compreso tra il civico 10 e piazza Fontane Marose; • per consentire l’accesso ai veicoli di cui al punto precedente, nel tratto compreso tra il civico 10 e piazza Fontane Marose è ripristinato il doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da idonei movieri durante il periodo di attività del cantiere e “a vista” con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la direzione mare-monte nei restanti giorni ed orari.

Via di Cassa di Risparmio • all’intersezione con via XXV Aprile, è confermato l’obbligo di fermarsi (Stop) e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area d’intersezione con obbligo di svolta a sinistra.

Via Sofia Lomellini • all’intersezione con via XX Settembre, è consentita la svolta a destra ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo locale (Amt).