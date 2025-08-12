Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 8,958 (+1,86%), apertura a 8,82 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,10 (+1,27%), apertura a 3,10 euro
Circle: 7,38 (+1,93%), apertura a 7,08 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 5,84 (+0,68%), apertura a 5,78 euro
Erg: 18,86 (+0,37%), apertura a 18,79 euro
Fincantieri: 16,97 (+01,13%), apertura a 16,90 euro
Giglio Group: 0,236 (+0,00%), apertura a 0,238 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,522 (-0,16%), apertura a 2,544 euro
Leonardo: 45,92 (+1,80%), apertura a 45,11 euro
Maps: 3,39 (+0,00%), apertura a 3,37 euro
Orsero: 14,22 (-0,70%), apertura a 14,28 euro
Racing Force: 4,72 (+0,43%), apertura a 4,70 euro
Redelfi: 6,60 (+2,33%), apertura a 6,45 euro
Sanlorenzo: 29,65 (+0,00%), apertura a 29,75 euro
Lascia un commento