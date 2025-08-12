Liguri in Borsa: svetta Redelfi

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,958 (+1,86%), apertura a 8,82 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,10 (+1,27%), apertura a 3,10 euro Circle: 7,38 (+1,93%), apertura a 7,08 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,84 (+0,68%), apertura a 5,78 euro Erg: 18,86 (+0,37%), apertura a 18,79 euro Fincantieri: 16,97 (+01,13%), apertura a 16,90 euro Giglio Group: 0,236 (+0,00%), apertura a 0,238 euro Gismondi 1754: Iren: 2,522 (-0,16%), apertura a 2,544 euro Leonardo: 45,92 (+1,80%), apertura a 45,11 euro Maps: 3,39 (+0,00%), apertura a 3,37 euro Orsero: 14,22 (-0,70%), apertura a 14,28 euro Racing Force: 4,72 (+0,43%), apertura a 4,70 euro Redelfi: 6,60 (+2,33%), apertura a 6,45 euro Sanlorenzo: 29,65 (+0,00%), apertura a 29,75 euro