Il Comune di Genova rende noto che al recente cantiere aperto in zona Righi per l’installazione di una cabina elettrica Enel, dopo l’istanza pervenuta allo Sportello Unico per le Imprese, in base ad un regolare progetto presentato, a gennaio 2025 è stato rilasciato il permesso a costruire.

Hanno dato parere favorevole la Direzione Urbanistica – Ufficio Geologico, la Direzione Demanio e Patrimonio e la Direzione Urbanistica – U.O.C. Tutela del Paesaggio. L’Autorizzazione Paesaggistica è stata rilasciata il 16 dicembre 2024.

La dimensione della cabina elettrica e la relativa potenza, in fase progettuale, sono state richieste espressamente dal gestore di energia elettrica, al fine di potenziare il servizio elettrico per il quartiere, e non ad uso esclusivo del richiedente.

Gli ispettori eseguiranno a breve un sopralluogo per verificare il rispetto delle autorizzazioni ricevute. A seguito del sopralluogo verrà preparata una risposta formale all’esposto dei cittadini.