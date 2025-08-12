Borse europee in rialzo. L’inflazione Usa non cresce, i prezzi al consumo a luglio negli States sono saliti del 2,7%, come a giugno, e contro il 2,8% atteso, e sia Wall Street sia le Borse europee reagiscono positivamente, vedendo la prospettiva di un taglio dei tassi da parte della Fed. Bene accolta anche la notizia della proroga di 90 giorni decisa da Trump sui dazi aggiuntivi per le merci cinesi. Ora si guarda all’incontro tra Trump e Putin, nella speranza di una fine del conflitto in Ucraina. Milano segna +0,85%, Madrid +0,02%, Parigi +0,71%, Londra +0,2%, Francoforte -0,23%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 81 punti (variazione -0,61%, rendimento Btp 10 anni +3,56%, rendimento Bund 10 anni +2,74%).

Piazza Affari

A Milano brilla St (+4,18%), seguita da Stellantis (+3,17%) spinta anche dal lancio degli incentivi per le auto elettriche. Sale dell’1,8% Leonardo dopo la promozione di Fitch. Settore bancario positivo. In coda Campari (-1,00%), seguita da Recordati (-0,69%) e Amplifon (-0,66%) in una giornata sfavorevole ai farmaceutici.

Valute

L’euro a fine giornata scambia a 1,1685 (1,1601 la chiusura di ieri) e 172,75 yen (da 172,66), il rapporto dollaro/yen è a 147,8 (147,99). Cede lo 0,8% il Bitcoin a 119.340 dollari. Scende l’oro, il contratto di riferimento è a 3.334 dollari l’oncia (-0,2%).

Energia

Scende il prezzo del petrolio in vista dei colloqui Usa-Russia, con il Brent in calo dello 0,24% a 66,43 dollari al barile e il Wti dello 0,51% a 63,63 dollari. In calo dell’1,9% a 32,32 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam.