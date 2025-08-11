Per la messa in sicurezza della SS 586, nel tratto tra Carasco e Santo Stefano d’Aveto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che in seguito al subentro di Anas nella gestione della tratta tra Carasco e Rezzoaglio dal 1° agosto 2018 è stato avviato un programma di riqualificazione del valore complessivo di oltre 29 milioni di euro, articolato in 31 interventi. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riferimento all’interrogazione a risposta scritta.

In particolare, i recenti lavori di ripristino del cedimento della carreggiata al km 65+100, in località Carasco, sono stati completati il 21 febbraio 2025, consentendo il ripristino della circolazione a doppio senso di marcia. Analoghi interventi sono stati ultimati anche a Rezzoaglio (km 30) e Borzonasca (km 42). Sono attualmente in corso ulteriori opere, tra cui il consolidamento del corpo stradale a Borzonasca (km 56), il consolidamento di un ponte al km 46 – con ultimazione prevista entro la fine dell’anno – e la messa in sicurezza del piano viabile tra i km 41 e 60. Sono inoltre già programmati e in fase di progettazione sette interventi, per un importo complessivo di circa 12 milioni di euro, che riguarderanno principalmente il risanamento di ponti e viadotti, il consolidamento del corpo stradale e il ripristino della pavimentazione.

“La Val d’Aveto merita strade sicure e moderne, in grado di garantire collegamenti rapidi e affidabili tutto l’anno. Con questi interventi non solo risolviamo criticità storiche, ma investiamo sul futuro del territorio, sostenendo le comunità locali e le attività economiche che vi operano. Il nostro impegno è assicurare manutenzioni costanti e una viabilità all’altezza delle esigenze di cittadini e imprese”, commenta il deputato e viceministro al Mit, Edoardo Rixi.