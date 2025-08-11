Borse europee deboli, gli operatori prima di investire vogliono conoscere i dati sull’inflazione Usa di domani che faranno capire lo stato di salute dell’economia americana. Altra incognita che frena i mercati è l’esito del vertice Trump-Putin sull’Ucraina in programma a Ferragosto. Milano segna -0,10%, Madrid +0,21%, Parigi -0,57%, Francoforte -0,34%, Londra +0,37%.
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 82 punti (variazione -0,40%, rendimento Btp 10 anni +3,51%, rendimento Bund 10 anni +2,70%)
Piazza Affari
A Milano brilla Unipol (+3,06%), maglia rosa del Ftse Mib dopo il calo di venerdì in scia al taglio della guidance di Munich Re. In coda Buzzi (-2,62%).
Valute
L’euro scambia a 1,1601 dollari (1,163 dalla chiusura precedente) e a 172,66 yen (171,97), il rapporto dollaro/yen è a 147,99 (147,69). In calo l’oro dopo il rialzo di venerdì, con i future a 3.351 dollari (-2,5%).
Energia
Il prezzo del petrolio cala, il Brent viaggia sui 66,5 dollari al barile(-0,15), il Wti sui 63,8 dollari (-0,08%). Sale dell’1,5% a 32,9 euro al megawattore il gas naturale ad Amsterdam.
