Dopo l’omaggio alla Principessa Grace realizzato nell’edizione 2024 saranno le uniformi e gli abiti sartoriali del principe Ranieri III ad impreziosire la quarta edizione di Stile Artigiano è di Moda. Il Festival della Moda Sartoriale è un evento organizzato da Confartigianato Imperia e Casinò di Sanremo, in collaborazione con Confartigianato Moda e Confartigianato Piemonte, Fondazione Stefano Zecchi, con il contributo di Regione Liguria, di Camera di Commercio Riviere della Liguria e di E20, e il patrocinio del Comune di Sanremo e dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, di cui il Comune di Sanremo fa parte.

Stile Artigiano è di Moda. Festival della Moda Sartoriale è l’evento dedicato all’artigianato locale e allo stile “su misura”, realizzato esclusivamente con materiali ecosostenibili all’insegna dell’innovazione e del rispetto per l’ambiente. L’obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare le aziende del settore sartoriale, artigianale e agroalimentare tenendo presente il prestigio e la qualità delle produzioni Made in Italy.

La manifestazione, che si terrà a inizio settembre al Casinò di Sanremo, si svilupperà attraverso diversi eventi:

La mostra In segno di servizio (Casinò di Sanremo, Sala Privata) dedicata alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III di Monaco, curata dalla dott.sa Federica Flore, storica dell’Arte, in collaborazione con il Palais Princier de Monaco. Il Principe Alberto di Monaco, suo figlio, presenzierà al taglio del nastro venerdì 5 settembre, dalle 16.00 (inaugurazione su invito). L’esposizione rimarrà aperta al pubblico da sabato 6 a domenica 14 settembre dalle 10.00 alle 24.00. Ingresso libero.

L’esposizione Stile Artigiano è di Moda (Casinò di Sanremo, Sala Privatissima): saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali volti a valorizzare i maestri artigiani del territorio. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico da sabato 6 a domenica 14 settembre dalle 10.00 alle 24.00. Ingresso libero.

Il convegno Intelligenza e creatività artigianale al tempo dell’AI (Teatro del Casinò, Sabato 6 settembre, ore 16.30): Convegno dibattito coordinato dal giornalista Beppe Convertini sulle nuove frontiere della moda sostenibile e sull’evoluzione della produzione sartoriale italiana, a cui parteciperanno il Professor Stefano Zecchi, Luca Litrico (della omonima storica Sartoria), e il Presidente di Confartigianato Moda Moreno Vignolini. Al termine dell’incontro, le creazioni degli stilisti, contraddistinte da tessuti innovativi e forme originali, verranno presentate durante una cerimonia dedicata, in cui la Giuria (composta dagli stessi Zecchi, Litrico e Vignolini) selezionerà la terna dei finalisti e assegnerà il Premio Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile 2025.

Il Défilé di moda, sfilata intervallata da momenti musicali e coreografici in cui saranno valorizzati gli abiti di alta moda realizzati dai partecipanti al concorso Premio Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile (Scalinata del Casinò, sabato 6 settembre, ore 21.00).