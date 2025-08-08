«Rinnovo l’appello ai donatori in un periodo delicato come quello estivo, in cui la raccolta di sangue e plasma diminuisce mentre la domanda negli ospedali, che accolgono residenti e turisti, aumenta». A dirlo è Massimo Nicolò, assessore alla sanità di Regione Liguria.

Come ogni anno, in Liguria la richiesta di sangue in estate si fa più urgente e la campagna per invitare i cittadini maggiorenni a donare prende forza.

«Ad oggi – spiega Vanessa Agostini, responsabile del Centro regionale sangue – l’autosufficienza regionale è assicurata, anche se si registra una riduzione delle scorte di sangue di gruppo B positivo. Invitiamo quindi tutti i donatori, in particolare chi possiede questo gruppo sanguigno, a prenotare la donazione entro i prossimi 10 giorni e comunque prima della partenza per le vacanze. Rinnovo l’invito a prenotare la donazione anche nei giorni infrasettimanali per garantire la disponibilità di concentrati piastrinici per i pazienti ematologici».

«Il personale dei centri trasfusionali e delle associazioni – conclude Agostini – è sempre a disposizione per orientare e supportare i donatori nella scelta della tipologia di donazione».

Chi fosse interessato a donare il sangue in Liguria, non solo i residenti ma anche chi ha deciso di trascorrere la propria estate qui in vacanza, può prendere appuntamento questo link.

In questa pagina del Canale Salute di Regione Liguria tutte le informazioni utili sulla donazione di sangue e plasma.