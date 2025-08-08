Liguri in Borsa, vendite su Sanlorenzo (-1,15%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,72 (+0,90%), apertura a 8,662 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,10 (-1,27%), apertura a 3,18 euro Circle: 7,22 (-1,37%), apertura a 7,24 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,70 (-2,73%), apertura a 5,74 euro Erg: 19,09 (-0,16%), apertura a 19,14 euro Fincantieri: 16,77 (+1,02%), apertura a 16,60 euro Giglio Group: 0,236 (+0,43%), apertura a 0,235 euro Gismondi 1754: 1,90 (-1,04%), apertura a 1,90 euro Iren: 2,522 (+0,72%), apertura a 2,52 euro Leonardo: 45,43 (-2,55%), apertura a 46,97 euro Maps: 3,44 (+0,88%), apertura a 3,44 euro Orsero: 14,28 (-0,83%), apertura a 14,30 euro Racing Force: Redelfi: 6,41 (+0,79%), apertura a 6,44 euro Sanlorenzo: 30,20 (-1,15%), apertura a 30,60 euro