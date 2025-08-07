Passo avanti nella costruzione di una delle infrastrutture più attese in Liguria: il raddoppio ferroviario Finale Ligure – Andora.

L’annuncio è di Edoardo Rixi, deputato e viceministro al Mit.

«La conferenza dei Servizi sul progetto definitivo del raddoppio ferroviario della tratta Finale Ligure–Andora è stata fissata per il prossimo 10 settembre. Si tratta dell’ultimo tassello per completare il raddoppio dell’intera linea Genova – Ventimiglia. Un’opera strategica, già inserita nel Contratto di Programma RFI 2022–2026, che entra nella fase decisiva. La durata prevista dei lavori è di circa 8 anni, inclusi progettazione esecutiva e costruzione. Abbiamo superato i passaggi tecnici più delicati, ora serve fare squadra per arrivare al cantiere».