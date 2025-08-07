Liguri in Borsa, balzo di Centrale del Latte e Gismondi 1754

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,642 (+0,37%), apertura a 8,70 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,14 (+4,67%), apertura a 3,00 euro Circle: 7,32 (-2,14%), apertura a 7,30 euro EdgeLab: 4,16 (+1,96%), apertura a 4,14 euro EdiliziAcrobatica: 5,86 (+2,45%), apertura a 5,76 euro Erg: 19,12 (-1,29%), apertura a 19,40 euro Fincantieri: 16,60 (-4,87%), apertura a 17,40 euro Giglio Group: 0,235 (-2,49%), apertura a 0,24 euro Gismondi 1754: 1,92 (+6,37%), apertura a 1,805 euro Iren: 2,504 (-3,10%), apertura a 2,574 euro Leonardo: 46,62 (-6,14%), apertura a 49,28 euro Maps: 3,45 (+0,29%), apertura a 3,40 euro Orsero: 14,40 (+0,98%), apertura a 14,26 euro Racing Force: 4,71 (-1,26%), apertura a 4,79 euro Redelfi: 6,36 (-0,78%), apertura a 6,44 euro Sanlorenzo: 30,55 (+2%), apertura a 30,00 euro