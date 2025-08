La Città metropolitana di Genova, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, ha messo in campo un ampio piano di interventi di edilizia scolastica che coinvolge numerosi istituti del territorio, a partire dalla zona di Sampierdarena.

Gli interventi, già avviati o programmati, riguardano numerosi plessi scolastici, tra cui il Gaslini Meucci, il Gastaldi Abba, il Fermi, l’Einaudi, il Galilei Casaregis, il Colombo classico e linguistico, il Pertini, il Gobetti e altri, grazie a un’importante rimodulazione delle risorse resa possibile dalla recente variazione di bilancio approvata nel Consiglio metropolitano di mercoledì 23 luglio.

Con tale provvedimento, che si aggiunge a quanto già preventivato nei mesi scorsi, la Città metropolitana di Genova ha raggiunto un impegno economico complessivo superiore ai 3 milioni di euro, destinato a finanziare un ampio programma di restyling interno e di adeguamento funzionale e normativo in diversi edifici scolastici di propria competenza.

La decisione nasce dall’analisi delle esigenze tecniche e funzionali, raccolte attraverso sopralluoghi e monitoraggi costanti dei Servizi Edilizia e Patrimonio dell’ente, in coerenza con i dati delle iscrizioni annuali delle scuole, dalla quale è emersa la necessità di avviare sia interventi di adeguamento sia alcune finiture interne, soprattutto in aule e ambienti didattici sottoposti a intenso utilizzo. Le problematiche riguardano principalmente le superfici murarie e altri elementi che influiscono sulla qualità e vivibilità degli spazi.

Gli interventi hanno l’obbiettivo di restituire già da settembre, agli studenti e al personale scolastico, ambienti decorosi, funzionali, salubri e accoglienti, in linea con una visione educativa che valorizzi anche il contesto fisico in cui essa si svolge.

I lavori di restyling riguardano in particolare:

il Liceo Colombo di via Bellucci,

il Liceo Pertini di corso Magenta,

l’Istituto Einaudi-Casaregis di via Cristofoli.

A questi si aggiungono interventi di manutenzione straordinaria presso:

l’Istituto Gastaldi Abba di via Dino Col, dove è in corso un’importante opera di manutenzione al piano “pilotis” di accesso,

l’Istituto Meucci Gaslini di piazzale Valery, con un intervento mirato al ripristino dei locali al quinto piano.

gli edifici di via Dino Col, per l’inserimento di una nuova succursale del Galilei Casaregis, e di via Ulanowski per la razionalizzazione degli spazi del Liceo Fermi.

Altri interventi di adeguamento normativo e per la sicurezza degli edifici quali in particolare:

il rifacimento di parti delle coperture presso gli edifici di Via Timavo, sede degli I.S.S. Montale-Nuovo I.P.C. e Majorana-Giorgi, e di Via Castagnola di Chiavari, succursale dell’I.T.C. Giannini la messa in sicurezza e il ripristino del muro terrapieno presso l’istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

Tra gli interventi più articolati figura quello che riguarda il Liceo statale “Piero Gobetti” di Sampierdarena, coinvolto in una riorganizzazione logistica necessaria a seguito della chiusura del plesso di via Spataro, resa imprescindibile dalle condizioni strutturali. Un momento delicato che, grazie a un lavoro sinergico tra la scuola, la Città metropolitana e i Comuni interessati, si è trasformato in un’opportunità concreta di crescita e rilancio.

Per l’anno scolastico 2025/2026, le 17 classi coinvolte saranno distribuite tra tre sedi:

via Giotto, a Sestri Ponente, in spazi moderni e funzionali adiacenti ad altri istituti superiori (Mazzini e Calvino);

Mignanego, dove sarà attivata una sede completamente rinnovata e dotata di soluzioni moderne e funzionali, in un contesto dell’entroterra ben collegato grazie a linee ferroviarie e autobus, caratterizzato da una dimensione più raccolta e tranquilla, per ospitare un intero ciclo del liceo delle Scienze Umane;

i plessi storici di Villa Spinola San Pietro e di largo Gozzano, dove saranno ospitate le restanti classi con interventi di adattamento già pianificati.

L’apertura della nuova sede a Mignanego rappresenta una risposta concreta alle esigenze di molti studenti residenti in Alta Val Polcevera, offrendo loro una sede facilmente raggiungibile, con spazi moderni e funzionali, senza rinunciare alla qualità educativa. Nasce così una nuova alternativa umanistica in Valle Scrivia, che si affianca all’offerta scientifica del liceo Primo Levi di Borgo Fornari.

Lo spostamento rappresenta un’opportunità che la Città metropolitana seguirà con attenzione nel corso dell’anno, monitorando da vicino la risposta dell’utenza per raccogliere indicazioni utili e apportare eventuali miglioramenti. L’ente garantirà nel frattempo pieno supporto logistico, personale dedicato e un dialogo costante con la dirigenza scolastica.

Accanto a questa visione di medio termine, l’ente ha già avviato le verifiche per l’individuazione di una nuova sede in centro città per il corso coreutico, unico in Liguria, già aperto a studenti anche del Basso Piemonte. Il progetto prevede spazi altamente specializzati, in posizione baricentrica e ben collegata alle stazioni ferroviarie principali.

La dirigenza del Gobetti ha accolto questa fase di transizione come un’occasione per ripensare la scuola nel segno dell’innovazione. In ogni sede, lo spirito della comunità educativa rimarrà coeso, unito da un progetto condiviso che guarda al futuro, alla qualità e alla centralità della formazione.