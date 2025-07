Apertura poco sotto la parità per le Borse europee che, in attesa di una conclusione dell’accordo commerciale Usa-Ue, finora non ufficiale e da definire in dettagli non secondari, guardano alle scadenze più vicine, alle trimestrali delle big tech di Wall Street e alle decisioni della Fed. In avvio Milano segna -0,12%, Francoforte -0,2%, Londra -0,05%, Parigi -0,04%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund sui 85 punti (variazione +1,31%, rendimento Btp 10 ann i +3,54%, rendimento Bund 10 anni +2,69%)

Piazza Affari

A Piazza Affari è partita in testa Iveco, ancora in scia alle voci di un accordo con Leonardo (vedi qui )che alle 9 segna +2,52%, in coda Recordati (-2,528%)

Valute

L’euro vale 1,154 dollari, il cross tra dollaro e yen giapponese è a 148,47.

Materie prime

In lieve calo il petrolio, con il Brent Mare del nord in scadenza a ottobre a 71,6 dollari al barile (-0,13%), e il Wti settembre a 69 dollari (-0,15%). In rialzo il gas naturale scambiato ad Amsterdam a 34,7 euro (+1,75%). stabile l’oro con il contratto spot a 3323,5 dollari l’oncia.