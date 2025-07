Treni regionali extra nella tratta Milano Rogoredo-Genova Brignole a partire da questo fine settimana. È questa la nuova iniziativa messa in campo dalla Regione Liguria, insieme a Trenitalia e Rfi, per garantire maggiori possibilità a chi viaggia e lenire i disagi dovuti alla chiusura della linea per i lavori sul ponte Po all’altezza di Bressana Bottarone.

I convogli partiranno alle 7.05 e alle 8.05 da Milano Rogoredo per giungere a Genova Brignole nelle giornate di domani, sabato 26 luglio, domenica 27 luglio, sabato 3 agosto e domenica 4 agosto.

La misura si aggiunge agli autobus extra che integrano il servizio intercity dei treni nelle fasce di ingresso e uscita da lavoro, alla gratuità per il mese di agosto della Carta Tutto Treno, agli indennizzi nel 25% per gli abbonati intercity e ai 100 mila posti in economy e super economy su quest’ultimi ottenuti dalla Regione Liguria insieme ai comitati dei pendolari e alle associazioni dei consumatori.

«Parliamo di un ulteriore sforzo che, come Regione Liguria, abbiamo voluto mettere in campo, con la collaborazione di Trenitalia e Rfi – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola. Questi treni extra garantiranno più posti per i tantissimi turisti che, nonostante i lavori sul ponte Po, stanno raggiungendo la Liguria e, in generale, a tutti i viaggiatori. Stiamo lavorando per inserire questi convogli aggiuntivi anche in altri weekend caldi, dal punto di vista dell’utenza, da qui alla fine di settembre e valutiamo ulteriori potenziamenti nella tratta opposta da Genova a Milano. La Regione dimostra, in questo modo, la massima sensibilità e il massimo impegno possibile per far fronte a questo lavoro. Insieme a pendolari e consumatori abbiamo ottenuto una serie di ristori storici che non hanno precedenti in Italia, a questi aggiungiamo un nuovo tassello con l’obiettivo di creare meno disagi possibili per un cantiere che, seppur fondamentale dal punto di vista infrastrutturale, non dipende dalla Regione Liguria ed è in territorio lombardo».