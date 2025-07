Matteo Paroli è il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Ha firmato il decreto di nomina il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

La nomina, giunta al termine dell’iter istituzionale previsto, riguarda una delle principali realtà portuali italiane, che comprende i porti di Genova, Savona, Vado Ligure e Pra’.

«Congratulazioni e buon lavoro a Matteo Paroli per la nomina a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Una scelta condivisa, a conferma della necessità di una guida di grande esperienza per uno snodo strategico del sistema logistico nazionale. Paroli avrà la responsabilità della gestione dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure, realtà centrali per l’economia ligure, proseguendo nell’impegno in favore degli interventi infrastrutturali e interportuali in corso. Sono certo che Regione Liguria troverà in lui un interlocutore con cui lavorare concretamente per rafforzare il ruolo della Liguria nella blue economy e nello scenario logistico internazionale».

L’11 giugno scorso Salvini aveva firmato il decreto di nomina di Matteo Paroli come commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con decorrenza dal 16 giugno 2025 (vedi qui ).

L’avvocato Matteo Paroli, già segretario generale del’Adsp del Mar Tirreno settentrionale, ha una lunga esperienza nel settore marittimo e portuale. Classe 1969, congiugato con tre figli, Paroli dal 2017 al 2021 aveva ricoperto il ruolo di segretario generale dell’Adsp del Mare Adriatico Centrale, dal 2015 al 2017 dell’Autorità portuale di Ancona e prima ancora dirigente per l’Autorità portuale di Livorno.