Nel torrente Rupinaro e nei auoi affluenti, a Chiavari, sono iniziate a Chiavari le operazioni di pulizia estiva,con interventi che comportano lo sfalcio della vegetazione e la rimozione del materiale di origine rocciosa accumulato.

Ieri il vicesindaco ha firmato l’ordinanza per consentire l’accesso all’alveo del torrente Lupinaro da parte della ditta che si è aggiudicata l’appalto, Interfor di Genova, per un importo complessivo di 41.785,00 euro.

«Come ogni anno – spiega l’assessore Paolo Garibaldi – questi interventi si svolgono per garantire sicurezza idraulica e decoro urbano, eliminando così detriti ed erbe infestanti. E come ogni anno, da quando amministriamo noi, la polemica è ricorrente come la pulizia Le attività sono partite ieri nel canale di scolo a monte di corso Valparaiso e in alcuni tratti dei suoi principali corrivi, Rio Rostio, Rio Lemme, Rio della Bona, Rio Campodonico, Rio Casale e Rio della Moranda. Mentre proseguiranno domani nel torrente Rupinaro e progressivamente verso la foce del torrente, e nelle relative tombinature»