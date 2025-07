Nel 2025 il Pil ligure crescerà più della media nazionale (0,7% contro 0,6%), diminuisce il numero dei disoccupati (5%) e aumenta la produttività delle imprese (più 6%).

Anche la Uil Liguria ha seguito l’evento del Forum Ambrosetti a Rapallo che ha restituito un felice e ottimistico report 2025 sull’economia della Liguria e delle quattro province.

Secondo il sindacato ci sono alcune conferme nella manifattura nei dati presentati oggi, così come nelle attività portuali ma i dati vanno analizzati e contestualizzati: se a livello internazionale accadono cose importanti, ecco che tutto può cambiare.

«Possiamo constatare che la Liguria è la regione del terziario, dei servizi e di un’industria che dà un valore aggiunto marginale. Bene che cali la disoccupazione, ma bisogna leggere il dato complessivo: lavorare un giorno non significa buona occupazione, anzi. Se aumenta la produttività come ci viene riferito, aumentano i salari? La risposta è no. Quanto le imprese hanno investito sul lavoro e ridistribuito ricchezza tra i lavoratori? Noi assistiamo a un blocco dell’ascensore sociale e a un lavoro che, pur impegnando addetti, rende la platea dei lavoratori povera, come ad esempio nel turismo – dichiara Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria − la politica deve prendere atto di questa economia fragile per recuperare i giovani e farli restare sul territorio. Va detto che nel 2042, solo per ragioni demografiche, la Liguria perderà il 13% della forza lavoro, ovvero circa 90.000 mila persone. Se vogliamo leggere i dati delle retribuzioni annue per comparto, possiamo notare che la fuga dal turismo, ad esempio, è ben comprensibile».

Nel 2022 (fonte Inps) i dipendenti della ristorazione toccano quota euro 9.408,74 annui, nel commercio euro 17.213,39 annui, nell’otelleria euro 13.044,29, contro – ad esempio – i 31.829,15 euro annui del settore manifatturiero o dei 43.464,35 euro annui del settore delle attività finanziarie ed assicurative.

«Non possiamo rallegrarci del fatto che l’economia sul territorio vada bene perché ci sono le guerre, sicuramente quella della difesa può essere un’industria trainante ma dobbiamo guardare ai buoni accordi come per Piaggio e adoperarsi per il futuro di Ilva – aggiunge Roberta Cavicchioli, segretaria confederale regionale Uil Liguria con delega al mercato del lavoro − Il contesto sociale attuale è complicato, assistiamo a una deflazione occupazionale del lavoro nel turismo: le aziende che cercano manodopera sono di più dei candidati disponibili. Dobbiamo dare continuità alla crescita e cogliere le sfide con una prospettiva temporale».