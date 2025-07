Con l’inizio della stagione estiva e l’incremento delle presenze turistiche, l’Amministrazione Comunale di Alassio intensifica le misure di sicurezza e prevenzione.

Nel fine settimana è stato attivato il presidio fisso sul molo Bestoso con, alternativamente, la stazione mobile dei Carabinieri e una postazione fissa della Polizia Locale con l’intento di offrire un costante monitoraggio di una delle aree più frequentate della passeggiata. Il presidio serale e notturno è affidato, come di consueto, alle pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale coordinate sul territorio. Contestualmente, nel centro cittadino l’impegno delle attività produttive locali si concretizza in un servizio di vigilanza privata notturna.

A partire da venerdì 11 luglio entrerà in vigore l’ordinanza che vieta la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore durante tutte le giornate di venerdì, sabato, domenica e i festivi infrasettimanali, nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 6.00 del giorno successivo. Il divieto si applica a chiunque sia autorizzato alla vendita al dettaglio o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con possibilità di vendita per asporto, compresi i circoli privati e i gestori di distributori automatici.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: «Come ogni anno stiamo mettendo in atto tutte le misure per rendere la nostra città sicura il più possibile in un periodo di grande affluenza che come sappiamo comporta delle criticità sotto il profilo del controllo. Ringrazio le Forze dell’Ordine per il consueto impegno e le attività produttive per il prezioso contributo garantito attraverso il servizio di vigilanza privata. Invito altresì cittadini e turisti alla piena collaborazione e a segnalare tempestivamente, tramite i canali ufficiali, eventuali episodi o situazioni di effrazione a cui dovessero assistere».