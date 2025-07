Anche quest’anno, il Comune di Chiavari ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività sanzionatoria legata allo spazzamento meccanizzato delle strade, per agevolare la sosta delle auto durante il periodo estivo.

La sospensione sarà valida su tutto il lungomare cittadino da oggi fino al 31 agosto, mentre da sabato 9 a domenica 17 agosto 2025 riguarderà l’intero territorio comunale.

Il servizio di pulizia verrà comunque garantito, ma non verranno elevate contravvenzioni ai veicoli in sosta durante gli orari solitamente riservati allo spazzamento. Una misura pensata per rispondere alle esigenze di residenti e turisti, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza.