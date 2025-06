Da domani, sabato 28 giugno, riapre ad Alassio il parcheggio nell’area ex Adelasia, interessata dal progetto di rigenerazione urbana finanziato con contributi regionali e fondi comunali per oltre 600.000 euro. Oggi sono in corso le operazioni di tracciatura delle nuove strisce blu.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati spiega: «Per far spazio alla palestra all’aperto nell’area Ex Adelasia i posti auto sono stati ridotti e sono stati ricollocati, senza aggiungere ulteriori stalli blu, lungo passeggiata Cadorna, anch’essi gestiti dalla società partecipata Gesco. A breve riaprirà anche il parcheggio destinato ai ciclomotori».

L’intervento che attualmente interessa l’area Ex Adelasia si inserisce nella più ampia riqualificazione urbana e paesaggistica degli ingressi della città di Alassio, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità, l’estetica e la qualità degli spazi pubblici esistenti in questa zona suggestiva di Alassio, posta a levante della città nelle vicinanze della cappelletta Stella Maris e del Porto Luca Ferrari. Gli interventi includono la riqualificazione della vegetazione esistente e l’implementazione con piantumazione di nuove essenze floreali e di medio fusto sotto le arcate dell’Aurelia, la sistemazione del fondo di calpestio, il potenziamento dell’illuminazione e dell’arredo urbano e l’installazione di nuove attrezzature per l’attività sportiva all’aperto.