Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’unanimità, con prescrizioni, per il passaggio alle fasi successive del progetto di collegamento tra la Valfontanabuona e l’autostrada A12.

Lo annuncia in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

“Si tratta – spiega Rixi – di un’opera strategica per la Liguria e in particolare per il rilancio dell’entroterra del Levante, attesa da oltre 50 anni. L’approvazione tecnica rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio della progettazione esecutiva e conferma la volontà del Governo di accelerare gli investimenti infrastrutturali nei territori rimasti troppo a lungo ai margini dello sviluppo”.