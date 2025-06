Sestri Levante, anche quest’estate il 1° luglio scatterà il contingentamento nella Baia del Silenzio

Accessi limitati a un massimo di 450 persone contemporaneamente in spiaggia

L’accesso sarà monitorato tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30 da Le Physique Security srl a cui il Comune ha affidato per quest’anno il servizio. I varchi sono tre: via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli. Non è previsto un sistema di prenotazione, gli addetti consentiranno gli ingressi fino al raggiungimento del limite massimo.

