Al via alla Spezia la fase due dei previsti lavori di miglioramento idraulico del torrente Cappelletto, un’opera fondamentale per la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico. L’intervento, promosso dall’amministrazione Peracchini, prevede l’allargamento del tratto terminale del torrente in attraversamento del viale San Bartolomeo (per quanto di competenza del Comune) e fino alla foce in area portuale (di competenza AdSP), attualmente insufficiente a contenere la normale portata d’acqua.

Il torrente Cappelletto risulta a cielo aperto nel tratto parallelo a via Saffi e tombato al di sotto del viale San Bartolomeo. Questo restringimento rappresenta un punto critico, spesso soggetto a esondazioni localizzate, che proseguono sotto viale San Bartolomeo, dove la sezione del corso d’acqua si riduce ulteriormente. L’intervento mira a eliminare questo collo di bottiglia, migliorando il deflusso delle acque e aumentando la resilienza del territorio agli eventi meteorologici estremi. In questa fase dei lavori sarà necessario intervenire con la posa di una serie di micropali per il consolidamento della struttura della canalizzazione, quindi si tratta di un’opera complessa che richiede l’allestimento di un cantiere specifico che possa garantire lo sviluppo di queste lavorazioni.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario ampliare l’attale aree di scavo e allestire un cantiere con dimensioni superiori a quello che sino ad oggi era presente in quel tratto di strada. Al fine di verificare la funzionalità delle necessaria variazioni alla viabilità locale, prenderà avvio nella prima mattinata di venerdì 27 giugno e fino al 1° luglio (mattina), una sperimentazione della modificazione della viabilità nell’intera area, con l’attivazione di un senso unico di circolazione in viale San Bartolomeo in direzione La Spezia-Lerici e una viabilità alternativa che sarà opportunamente segnalata sul posto mediante cartellonistica e segnaletica di preavviso. Durante la fase dei lavori straordinari non sarà quindi consentito il transito nella direzione Lerici-La Spezia nell’area interessata dal cantiere, ovvero tra via Tazzoli e via Saffi.

La sperimentazione del senso unico in viale San Bartolomeo, attiva dalla mattina di venerdì 27 giugno fino al 1° luglio, ha l’obiettivo di valutare l’efficacia della viabilità alternativa nel garantire una circolazione fluida e ordinata. Durante questo periodo, sarà monitorato l’impatto sul traffico per capire se la nuova organizzazione stradale possa rappresentare una soluzione valida e sostenibile. In caso di esito positivo, la viabilità alternativa potrà essere confermata e mantenuta fino alla fine del mese di agosto. I lavori saranno svolti garantendo l’utilizzo di fasce orarie prolungate, compatibilmente con la tipologia degli interventi in corso, questo per ridurre al minimo necessario la presenza del cantiere, in ogni caso l’ampiezza dell’area di scavo non consente un minor ingombro ed una minor occupazione della carreggiata.

L’amministrazione comunale consiglia comunque di utilizzare principalmente viale Carducci in luogo del viale San Bartolomeo, mentre per l’ingresso in città, a chi arriva da viale Carducci è consigliata anche la deviazione lungo via del Popolo.

Anche il servizio di trasporto pubblico subirà variazioni. In particolare, il percorso degli autobus ATC in direzione Lerici – La Spezia centro sarà deviato. Le seguenti fermate saranno temporaneamente soppresse: via Giulio della Torre, viale San Bartolomeo civico 185, viale San Bartolomeo civico 125, viale San Bartolomeo – piazza Paila.

Per garantire la continuità del servizio, saranno attivate le seguenti nuove fermate: via Giulio della Torre (in nuova posizione), corso Nazionale. L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.