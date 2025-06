Un gioco a tappe, dieci stazioni, due musei, una comunità: venerdì 27 giugno 2025 prende il via L’Oca di Prè, un percorso urbano ispirato al gioco dell’oca, ideato per collegare il Galata Museo del Mare al Mei – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana attraversando le piazze e i vicoli del Sestiere di Prè, nel centro storico di Genova.

L’iniziativa, adatta a tutti, è prenotabile entro venerdì 27 giugno alle ore 12.00 telefonando al numero 3484599953 oppure scrivendo all’indirizzo email didattica@galatamuseodelmare.it.

Nato all’interno del progetto “La comunità entra in scena – l’educazione scritta, diretta e interpretata … da TUTTI!”, il gioco è stato ideato e realizzato dai Servizi Educativi del Galata e del Mei, con l’obiettivo di intrecciare arte, partecipazione e scoperta del territorio in un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti. A firmare il percorso, con passione e cura, Serena Laborante e Martina Gorni, sotto la supervisione e il coordinamento di Giovanna Rocchi.

Il cuore pulsante del progetto sono stati i laboratori creativi condotti in strada e in museo, che hanno coinvolto bambini e ragazzi dei centri di aggregazione giovanile del quartiere. Un’occasione preziosa per osservare con occhi nuovi il territorio, riscoprirne la storia e le origini dei nomi delle sue strade, e immaginarne una narrazione collettiva. Durante i laboratori all’aperto, i partecipanti hanno esplorato il Sestiere di Prè muniti di cornici portatili per “incorniciare” luoghi, scorci e dettagli da prospettive inedite, individuando le location ideali per le dieci tappe del percorso. In museo, invece, hanno dato forma e colore ai pannelli artistici che segnalano le stazioni del gioco e progettato le prove interattive che ogni giocatore dovrà superare per proseguire.

La partenza alle ore 16 è fissata alla facciata nord del Galata Museo del Mare, mentre l’arrivo alle ore 18 è al Mei. Tra le due destinazioni, otto tappe disseminate nel quartiere guidano i giocatori tra vicoli e piazze meno battute, rivelando storie, suggestioni e bellezza spesso nascoste.

In ogni tappa, un pannello colorato e creativo accoglie i partecipanti con una rivisitazione artistica del luogo, un QR code che attiva una prova da affrontare, indicazioni per raggiungere la tappa successiva e un approfondimento storico e culturale. Un’esperienza ludica ma anche formativa, che invita a giocare insieme e a riscoprire la città come spazio di relazione e di crescita condivisa.

L’Oca di Prè è un esempio virtuoso di progettazione partecipata e rigenerazione culturale, reso possibile grazie al sostegno del Comune di Genova – Municipio Centro Est e al contributo di Con i Bambini Impresa Sociale, nell’ambito del Bando “Comunità Educanti” 2020.

Le immagini del percorso provengono dal Centro di documentazione DocSAI – Archivio fotografico del Comune di Genova.