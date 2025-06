Il Comune della Spezia informa che è stato aperto un nuovo passaggio pedonale provvisorio all’interno del complesso scolastico “Pacinotti”, per collegare via XV Giugno a viale Amendola e viceversa.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «L’apertura di questo passaggio pedonale provvisorio è fondamentale per facilitare l’arrivo in centro a piedi da piazza D’Armi, massimizzando l’utilità del parcheggio di interscambio “Darmi Park”, completamente gratuito per cittadini e turisti. Un provvedimento importante nell’attesa che i lavori sul ponte sul canale Lagora di via XV Giugno siano conclusi».

Questa misura temporanea è stata adottata per agevolare la mobilità pedonale nella zona, in particolare a seguito della chiusura del ponte che collega viale Amendola a via XV Giugno. Il passaggio consente un accesso diretto anche al parcheggio “Darmi Park”, situato nei pressi dell’ingresso di via 15 Giugno, un’area di sosta che offre oltre 300 posti auto e che garantisce la gratuità per le prime 12 ore di utilizzo. Una soluzione utile per facilitare gli spostamenti, soprattutto per chi proviene da zone limitrofe o necessita di lasciare l’auto in prossimità del centro.