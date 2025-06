In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno, Museo Egizio a Torino e Galata Museo del Mare di Genova apriranno gratuitamente le porte al pubblico per “Io sono benvenuto“, un evento serale congiunto che celebra l’accoglienza, il dialogo interculturale e la partecipazione attiva attraverso arte e musica. Questa edizione è realizzata con il sostegno di Basko, insegna di Supermercati del Gruppo Sogegross.

Quest’anno il progetto si amplia e, oltre al Museo Egizio, approda per la prima volta anche al Galata Museo del Mare di Genova, il più grande museo marittimo del Mediterraneo.

In particolare, per l’occasione, i visitatori potranno accedere gratuitamente ai due musei a partire dalle ore 19 del 20 giugno, in cambio di un disegno o un messaggio di benvenuto da appendere al Welcome Wall, una grande parete che si popolerà di foglietti colorati recanti pensieri di pace e di ascolto reciproco. Inoltre, per l’occasione, anche il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (Mei) di Genova sarà aperto gratuitamente nel normale orario di apertura (11-18).

Protagonista della serata sarà la musica, con performance dal vivo che animeranno le sale dei musei, creando un’atmosfera multiculturale e accogliente. Un’occasione per vivere gli spazi museali in modo inedito, all’insegna dell’ascolto reciproco e della scoperta di storie e suoni da tutto il mondo.

Al Galata Museo del Mare di Genova, dalle ore 19 alle 23 (ultimo ingresso h 22), si esibiranno cinque ensemble vocali che attraverso la musica e le parole porteranno un messaggio di accoglienza. I visitatori saranno guidati dalle voci dei cori, che si esibiranno ogni 15 minuti in diverse sale del museo: il Sizohamba Gospel Choir all’ingresso del Museo e al terzo piano; Good News nella sala al piano terra dedicata alla Galea; l’Ensemble Vocale Faldi al primo piano; il Coro Popolare del Carmine a bordo de “Il brigantino Anna” al secondo piano; e Il Concerto delle Dame Genovesi nella Sala degli Armatori al terzo piano.

La serata si concluderà alle ore 22.30 con un momento collettivo e corale nella Corte interna del Museo, con i Saluti in Musica.

All’interno della sezione Mem – Memoria e Migrazioni, al terzo piano, saranno proposti due momenti di approfondimento e confronto.

Alle ore 19.30 si terrà l’incontro “Il Forum ligure delle Diaspore si racconta”, per conoscere le comunità internazionali attive in Liguria e dialogare su cultura, impegno sociale e attivismo. Saranno presenti: Epiphana Lubangula – Ass. Amici della Tanzania-Odv, Antonio Garcia – Ass. Usei – Savona, USEI Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS, Ana Castillo – Confederazione Colombia ETS e Kiros Meninghest – Ass di Solidarietà Italo-Etiope-Eritrea.

A seguire, alle ore 20.15, “Generazioni in rete” darà voce alle nuove generazioni italiane e ai temi della rappresentanza, dell’empowerment e della partecipazione, con gli interventi delle rappresentanti di CoNNGI, CoCIMA e Pas à Pas APS, in collaborazione con la Rete Migranti del Celivo. Partecipano Noura Ghazoui – Presidente CoNNGI Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, Ilham Ghazoui – Presidente CoCIMA Coordinamento Cittadini Italo-Marocchini, Hebatalla Abdelrazek – Volontaria Pas à Pas APS e Diego Longinotti Rete Migranti Celivo.

Durante la serata saranno visitabili anche la mostra “On Board Amerigo Vespucci”, al secondo piano nella Galleria delle Esposizioni, la Sala Le Scienze Nautiche, che ospita il patrimonio scientifico dell’Istituto Idrografico della Marina Militare, e la 6^ Biennale di Genova – Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea, al primo piano nella Saletta dell’Arte.