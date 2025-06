Lunedì 16 giugno inizierà l’orario estivo del servizio urbano ed extraurbano Amt, che resterà in vigore fino a domenica 14 settembre.

La programmazione del servizio urbano genovese sarà suddivisa, come di consueto, in due fasi: la fase 1 sarà in vigore dal 16 giugno al 27 luglio e dall’1 al 14 settembre; la fase 2 sarà in vigore dal 28 luglio al 31 agosto.

Tutti gli orari sono consultabili sul sito Amt accedendo direttamente dal bottone dedicato in home page o dalle pagine del menu “Rete e orari”, oppure utilizzando l’App Amt.

Sempre dal 16 giugno sarà attivato il servizio bus sostitutivo dell’ascensore Manin-Contardo, temporaneamente fermo a causa dell’inaccessibilità dell’ingresso inferiore dell’impianto per il rischio di distacco di intonaci.

Il bus effettua un percorso circolare con una frequenza di passaggio ogni 15 minuti, con capolinea in piazza Manin e unica fermata in via Cesare Cabella, all’angolo con via Contardo.

Il servizio sarà attivo da lunedì a sabato dalle 6.05 a mezzanotte, con partenza da piazza Manin. Domenica e festivi dalle 7.20 a mezzanotte.

Il servizio bus sostitutivo può essere utilizzato con l’abbonamento gratuito Miv (Metropolitana e Impianti Verticali), riservato ai cittadini residenti nella Città Metropolitana di Genova, oltre che con i titoli di viaggio validi sulla rete Amt. Per info di dettaglio su bus sostitutivi, titoli di viaggio e Miv è possibile consultare le pagine dedicate sul sito www.amt.genova.it.