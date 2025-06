Santi Casciano: «Per lo sviluppo di Vado Ligure indispensabile realizzare al più presto i progetti infrastrutturali»

Secondo l'a.d. di Vado Gateway e Reefer Terminal non solo il sistema portuale ma anche il territorio di Vado non possono farne a meno

«Per consentire al sistema portuale Vado Gateway di raggiungere i propri obiettivi e di esprimere appieno il proprio potenziale, conciliando al meglio le proprie esigenze con quelle del territorio – ha detto ieri Casciano a “Blue Economy, Opportunità per la Liguria e per l’Italia”, evento organizzato da Federmanager Liguria – è fondamentale che i numerosi e validi progetti infrastrutturali in corso di realizzazione possano concludersi velocemente, recuperando i ritardi accumulati e che quelli ancora sulla carta possano finalmente partire. Mi riferisco, ad esempio, ai lavori in corso per la costruzione del nuovo ponte sull’Aurelia a Vado Ligure e all’ammodernamento della strada a scorrimento veloce che collega il casello di Savona a Vado Ligure. E ancora, alla realizzazione del nuovo casello autostradale di Bossarino , i cui lavori non inizieranno almeno fino al 2027, alla nuova diga di Vado Ligure e agli interventi di manutenzione alla rete ferroviaria, il cui svolgimento in orario diurno sta generando complicazioni nella gestione delle manovre in entrata e uscita dalle aree portuali vadesi».

