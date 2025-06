Aperte a Chiavari le iscrizioni e i rinnovi al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026. C’è tempo fino 14 luglio 2025 per effettuare l’iscrizione o il rinnovo.

«Nel 2024 – Michela Canepa, vicesindaco e assessore ai servizi sociali – il costo complessivo del servizio ha superato 1,2 milioni di euro, di cui oltre 682mila euro sono stati coperti direttamente dal Comune. Le famiglie hanno contribuito con circa 532mila euro, con tariffe tra le più contenute del territorio. Il costo totale di ogni pasto è stato pari a 6,64 euro, ma il contributo massimo richiesto alle famiglie è stato di 3,55 euro per la scuola dell’infanzia e 4 euro per la primaria. E così lo sarà anche per questo 2025. Il resto è stato, e sarà, interamente coperto da fondi comunali. Sempre nel 2024 sono stati garantiti 92 esoneri totali e 284 tariffe agevolate per nuclei familiari con più figli, confermando la grande attenzione dell’amministrazione verso le situazioni di fragilità».

I genitori potranno iscrivere i propri figli per la prima volta online o rinnovare l’iscrizione già attiva (con codice PAN) sul portale https://www.comune.chiavari.ge.it/it/services/139. Sarà necessario regolarizzare eventuali pendenze prima dell’iscrizione, poiché l’accesso al servizio sarà garantito solo per gli utenti in regola con i pagamenti. È possibile inoltre richiedere diete speciali per motivi sanitari o etico-religiosi, ed è confermata anche la possibilità di esenzione dal pagamento per i residenti con ISEE pari o inferiore a 5.000 euro.

L’ufficio Informagiovani è disponibile a fornire supporto nella compilazione della domanda online, previo appuntamento da prenotare al numero 0185 306814. Per ulteriori informazioni consultare il sito web istituzionale o contattare l’ufficio via email mensascolastica@comune.chiavari.ge.it o ai numeri 0185 365230 – 0185 365362 – 0185 365499