A Recco arriva una nuova postazione per il conferimento dei rifiuti, dedicata alle utenze non domestiche in particolare le attività commerciali di lungomare Bettolo.

La giunta ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo per l’installazione di una nuova eco-stazione in piazzetta del Capitaneato dove con i recenti interventi sono stati recuperati diversi parcheggi aggiuntivi. La nuova eco-stazione, finanziata con 24.400 euro, diventerà un punto di riferimento dedicato per il conferimento dei rifiuti delle utenze commerciali. Grazie a questa soluzione, secondo l’amministrazione, il decoro della passeggiata a Mare migliorerà, alleggerendo le postazioni esistenti dal sovraccarico delle diverse frazioni di rifiuti.

La struttura, monoblocco, sarà realizzata in ferro zincato, computerizzata, di dimensioni 5 m×2.4 m, con un portellone sul lato corto, che consentirà l’accesso automatizzato agli utenti abilitati.

«Stiamo realizzando numerosi interventi per promuovere politiche ambientali e migliorare la sostenibilità del nostro territorio – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’Ambiente Edvige Fanin – la nuova eco-stazione rappresenta una soluzione moderna ed efficiente per la gestione dei rifiuti delle utenze non domestiche nell’area della zona mare. Continuiamo a valorizzare il decoro urbano e a adottare soluzioni innovative per una gestione ambientale più efficace».