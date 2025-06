In occasione del mese degli Oceani, Teoresi Group aderisce all’Ocean Challenge di Ogyre, startup tech che supporta i pescatori nell’attività di raccolta dei rifiuti marini e affianca le aziende nel raggiungimento dei loro obiettivi Esg. L’obiettivo della sfida collettiva 2025 è ambizioso: raccogliere 28.000 kg di rifiuti marini entro la fine di giugno, grazie alla collaborazione di oltre 30 partner.

La società internazionale di ingegneria specializzata in tecnologie d’avanguardia ha deciso di partecipare alla Ocean Challenge fissando il proprio obiettivo: raccogliere dal mare 1.000 kg di rifiuti entro la fine dell’anno, l’equivalente di 100 mila bottiglie da 0,5 litri.

Attraverso la partnership con Ogyre, Teoresi affianca attivamente le operazioni internazionali di “Fishing for Litter”, che coinvolgono pescatori appartenenti alle comunità locali retribuiti per raccogliere la plastica e altri rifiuti dal mare contribuendo alla salvaguardia degli oceani, e le attività di prevenzione della dispersione dei rifiuti in natura e di promozione dello sviluppo di infrastrutture per la gestione e il riciclo dei rifiuti. Il Gruppo supporta progetti di Ogyre in Indonesia, Brasile e Italia. In Italia il progetto è iniziato nel Golfo Ligure a Santa Margherita Ligure, dove i pescatori operano sulle proprie imbarcazioni nel Mar Mediterraneo durante le attività di pesca.

Questa collaborazione è parte del programma Teoresi Go! che porta avanti azioni concrete a favore della sostenibilità ambientale e sociale tra cui: la riduzione dell’uso della plastica monouso nelle sedi aziendali, il sostegno a Ong impegnate nella tutela delle risorse idriche del pianeta, nel riciclo dei materiali di scarto e la piantumazione di 1.621 alberi in 8 Paesi.