Un faro di storie da ricomporre, un gioco tra passato e presente, un’occasione speciale per vivere la Lanterna come non l’avete mai vista. Domenica 18 maggio alle 15, il Parco della Lanterna ospita “La Lanterna… a pezzi!”, un’attività all’aperto dedicata alle famiglie, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza immersiva.

Tra gli alberi, le antiche mura, le feritoie e l’antica porta d’accesso al porto, si nascondono frammenti della lunga e affascinante storia della Lanterna, iniziata quasi nove secoli fa.I partecipanti saranno chiamati a cercarli, ricomporli e scoprire insieme i segreti e le curiosità del faro più amato dai genovesi.

“La Lanterna… a pezzi!” rientra nel calendario delle attività per famiglie promosse all’interno del complesso monumentale della Lanterna di Genova, realizzate con il sostegno di Cambiaso Risso Group, da sempre al fianco delle iniziative di valorizzazione culturale del territorio.

La durata dell’attività è di un’ora e mezza. Il ritrovo si trova presso la biglietteria del Museo della Lanterna, qualche minuto prima dell’inizio.

L’attività è gratuita, compresa nel biglietto di ingresso al complesso monumentale (ingresso gratuito per i residenti nel Comune di Genova).

Prenotazione obbligatoria al link: MuseidiGenova.it oppure cercando sul sito dei Musei di Genova il titolo dell’evento La Lanterna a pezzi.

Per ulteriori informazioni:

www.lanternadigenova.it