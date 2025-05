Il fondo del parcheggio adiacente al parco Mandela a Sestri Levante sarà messo a posto.

Il Comune ha affidato all’impresa locale Teas srl i lavori di sistemazione del piano viabile del parcheggio di via Baden Powell, in zona Mandela, per un importo complessivo di 10.678 euro.

L’intervento, necessario per la presenza di buche pericolose per la circolazione, prevede la fornitura e la posa di materiale di cava compattato e livellato. I lavori sono iniziati oggi.